Вибух на Полтавщині

Карина Бондаренко Відео 17:17, 9.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Києві ковзанки на ВДНГ і біля Офісу Зеленського продовжили працювати в локдаун. Фото

У Зеленського раптово скасували вручення зірок Героїв родинам екіпажу збитого літака МАУ, – вдова командира

Коронавірус продовжує розмножуватися в тілі людини навіть після смерті – вчені

В Туреччині помер майор ЗСУ Баженов: захисник України рік боровся з тяжкою хворобою

"Епіцентр" у Києві дотримується карантину, поруч помітили Нацгвардію. Фото