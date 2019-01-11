Вибух метану на шахті – Підсилення обороноздатності України – Трамп обіцяє запровадити надзвичайний стан – новини на ObozTV

Щонайменше п'ятеро людей потерпіли внаслідок спалаху метану у вугільній шахті в місті Павлоград на Дніпропетровщині. В енергохолдінгу "ДТЕК Павлоградвугілля" кажуть, що надзвичайна подія сталася на глибині 370 метрів о 21:00.

В Україні починається серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха". Вироблятимуть зброю на конструкторському бюро "Луч". Усі складові будуть вітчизняними, включаючи нову систему управління, нове ракетне паливо і нову бойову частину.

Американський президент під час виступу у штаті Техас на кордоні із Мексикою пообіцяв запровадити надзвичайний стан в США.

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