Вибрали дурнів, тепер мучимося, – Ляшко про владу

Відео 18:24, 1.07.2020 Оновлено: 18:28, 1.07.2020
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