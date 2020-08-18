Вибори в Україні можуть перенести? У Комітеті виборців назвали умову

Перенесення місцевих виборів через пандемію коронавірусу в Україні можливо лише за двох юридичних підстав.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. "Є дві підстави, за яких можна говорити про перенесення виборів – якщо в Україні вводиться воєнний стан чи надзвичайний стан", – пояснив він.

Разом з тим, на думку експерта, немає потреби скасовувати місцеві вибори в регіонах і населених пунктах, які не потрапили до червоної зони.

"Як мені видається, це трохи нелогічно, якщо вибори не проводяться на території Івано-Франківської області, то чому вони мають не проводитися, наприклад, на території Сумської області, якщо там все нормально", – зазначив Рибачок.

"Ми говоримо не про всеукраїнські вибори – в такому випадку зрозуміло, що і там, і там вони не мають проводитись", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко попередив, що місцеві вибори в Україні можуть перенести з жовтня на більш пізній термін, якщо ситуація з епідемією COVID-19 різко погіршиться.