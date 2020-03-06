Вибори в США: прогнози експерта з міжнародних питань

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував перебіг президентських перегонів у США та висловся щодо праймеріз зокрема.

"Перші праймеріз, які були в демократів, то Байден їх провалив тотально. І всі почали списувати Байдена. Але от власне останній вівторок показав, що Байден отримав таку реінкарнацію, та переміг у 10 штатах, де переважають чорношкірі американці. А вони завжди були симпатиками Обами. Тому Байден отримав таку цікаву динаміку, і я думаю, що Сандерс вже відійшов на другий план", - заявив Семенюк.

Він зазначив, що прогнозувати, хто саме переможе, досить складно, і нагадав, що фінальні праймеріз мають відбутися в липні.

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