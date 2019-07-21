Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Вибори в Раду: як змінилася явка на Донбасі

1.1т Читати матеріал російською

На виборах до Верховної Ради України спостерігається зростання явки в східних областях порівняно з минулою парламентською кампанією.

Про причини такого явища розповів аналітик громадської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

"Ми не можемо порівнювати явку на сході в 2014 і 2019 році. Тоді регіон був у війні. У 2014 році на щойно звільнених територіях Луганської та Донецької областей людям було абсолютно не до виборів. У Харківській області, наближеної до зони проведення АТО, люди теж були зайняті іншим", - зазначив він.

"Тому порівнювати не дуже коректно з точки зору обставин. У частині регіонів не було умов для проведення виборів, хоча вибори формально проводилися", - додав Клюжев.

Подробиці дивіться в проекті "Чергові позачергові" на ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Клюжев
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини