Вибори в Раду: як змінилася явка на Донбасі

На виборах до Верховної Ради України спостерігається зростання явки в східних областях порівняно з минулою парламентською кампанією.

Про причини такого явища розповів аналітик громадської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

"Ми не можемо порівнювати явку на сході в 2014 і 2019 році. Тоді регіон був у війні. У 2014 році на щойно звільнених територіях Луганської та Донецької областей людям було абсолютно не до виборів. У Харківській області, наближеної до зони проведення АТО, люди теж були зайняті іншим", - зазначив він.

"Тому порівнювати не дуже коректно з точки зору обставин. У частині регіонів не було умов для проведення виборів, хоча вибори формально проводилися", - додав Клюжев.

Подробиці дивіться в проекті "Чергові позачергові" на ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!