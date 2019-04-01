Вибори президента: перші результати: Obozrevatel News о 10:00 від 01.04.2019

Вибори президента: перші результати

Центральна виборча комісія опрацювала понад 58% протоколів за результатами голосування на виборах президента України. За останніми даними, найбільше голосів українців поки що отримує Володимир Зеленський – понад 30% відсотків.

Вибухнула граната. загинула дитина

Гранату біля однієї з багатоповерхівок знайшли двоє чотирнадцятирічних підлітків у Запоріжжя. Один з хлопців підібрав боєприпас та кинув його на землю. Граната здетонувала. Підліток загинув, інший потрапив у лікарню.

Партія Ердогана програла вибори

Партія Реджепа Ердогана програла місцеві вибори - опозиційній Народній партії - у Стамбулі. За попередніми даними - розрив склав кількасот голосів. Після підрахунку понад 90-та відсотків голосів виборців – у столиці Туреччини Анкарі лідером став опозиційний кандидат Мансур Яваз.

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