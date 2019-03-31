Вибори президента на Донбасі

Українські військові почали голосування в зоні ООС на Донбасі. Першими голосують бійці з передової, поки їхні побратими прикривають фронт, змінюючи одне одного. Для військових створили спецдільниці. Загалом, у прифронтових районах Донеччини розташовані дві окружні виборчі комісії та 130 дільниць, 25 з них – тільки для голосування військовослужбовців.

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