Вибори президента на Донбасі

Вибори президента на Донбасі137Читати матеріал російською
Українські військові почали голосування в зоні ООС на Донбасі. Першими голосують бійці з передової, поки їхні побратими прикривають фронт, змінюючи одне одного. Для військових створили спецдільниці. Загалом, у прифронтових районах Донеччини розташовані дві окружні виборчі комісії та 130 дільниць, 25 з них – тільки для голосування військовослужбовців.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".