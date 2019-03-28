Вибори під захистом

Максимальний захист. Номерні пластикові пломби для скриньок голосування та поліпшені сейф-пакети для перевезення бюлетенів - такі новації цьогорічних президентських виборів. Їх розробили в асоціації виробників систем опломбування, та доправили до ЦВК. До суботи їх мають розвести по всім виборчим дільницям країни. Наскільки надійні пломби - дізнавалися наші кореспонденти.

Підробити результати голосування буде складно, принаймні на паперовому рівні, запевняють в асоціації виробників опломбування. Для цього діятиме спеціальна система захисту бюлетенів. Нові пломби та сейф-пакети захищені від можливості надрізу і відкриття методом нагрівання чи охолодження. Скриньки ж захищатимуть білі пломби із спеціальними замками.

Результати виборів транспортуватимуть у пакетах з мікрошрифтом та спеціальним клапаном, тому вміст не можливо буде змінити. Втім експерти кажуть: спеціальні пломби захистять далеко не від усіх видів провокацій та порушень.

Вже за кілька годин на виборчі дільниці мають доставити бюлетені. Їх до ранку неділі закриють у спеціальних сейфах, які також опломбують. Цього річ бюлетень має пісочний колір та має рекордну довжину - 80 сантиметрів.

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