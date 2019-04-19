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''Вибори не відбулися'': законодавство визначає лише два випадки

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Закон "Про вибори Президента України" допускає можливість визнання повторного голосування (другого туру) виборів такими, що не відбулися.

Такий сценарій можливий по всій території країни, але за певних умов. OBOZREVATEL з'ясував, у якому випадку це може статися.

Вибори можуть бути визнані судом такими, що не відбулися, як це було у 2004 році. Для цього має бути поданий відповідний позов про масові фальсифікації та системні порушення. Якщо претензії виявляться обґрунтованими, суд може анулювати результати другого туру і призначити повторне голосування.

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