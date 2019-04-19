''Вибори не відбулися'': законодавство визначає лише два випадки

Закон "Про вибори Президента України" допускає можливість визнання повторного голосування (другого туру) виборів такими, що не відбулися.

Такий сценарій можливий по всій території країни, але за певних умов. OBOZREVATEL з'ясував, у якому випадку це може статися.

Вибори можуть бути визнані судом такими, що не відбулися, як це було у 2004 році. Для цього має бути поданий відповідний позов про масові фальсифікації та системні порушення. Якщо претензії виявляться обґрунтованими, суд може анулювати результати другого туру і призначити повторне голосування.

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