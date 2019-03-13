Вибори без наркотиків: експерт пояснив, чому політики уникатимуть обговорення легалізації марихуани

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен зазначив, що політикам у передвиборчій боротьбі буде складно використовувати тезу про повну легалізацію марихуани, так як петиція на сайті Верховної Ради, створена в підтримку застосування канабісу тільки для науки та медицини. Крім того, за його словами, навіть обговорення цієї теми політиками може відлякати найбільш дисципліновану групу виборців - бабусь - для яких "наркомани" одна з двох соціальних груп, найбільш нелюбимих цією категорією громадян.

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