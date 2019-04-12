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Вибір кіно або серіалу – з Fander: з'явився мобільний додаток для справжніх кіноманів

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Володимир Бондаренко, CEO проекту Fander, інвестором якого виступила мережа кінотеатрів Multiplex, розповів про мобільному додатку для любителів кіно. Головна зручність якого полягає в швидкому і простому визначенні улюблених і нелюбих фільмів. Саме ця властивість дозволяє кіноману швидко і досить точно підібрати фільм за смаком та залишитися задоволеним вибором, який запропонує штучний інтелект.

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Володимир Бондаренко (Fander)

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