Вибір кіно або серіалу – з Fander: з'явився мобільний додаток для справжніх кіноманів

Володимир Бондаренко, CEO проекту Fander, інвестором якого виступила мережа кінотеатрів Multiplex, розповів про мобільному додатку для любителів кіно. Головна зручність якого полягає в швидкому і простому визначенні улюблених і нелюбих фільмів. Саме ця властивість дозволяє кіноману швидко і досить точно підібрати фільм за смаком та залишитися задоволеним вибором, який запропонує штучний інтелект.

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