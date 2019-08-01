''Ви всі - ніхто'':радник Зеленського про майбутніх депутатів

У Трускавці, де проходить навчання кандидатів у нардепи від "Слуги народу", на лекції виступив один із головних політтехнологів партії і політичний радник президента України Микита Потураєв.

Модератор представив Потураєва як "представника ідеологічної групи", після чого він звернувся до учасників із емоційною промовою.

"Як ви тут опинилися? Я вам поясню, як. Тому що моя робота пояснювати, як. Ви тут опинилися, бо виборець шукав людей політичної партії "Слуга народу". І йому було все одно, яке прізвище буде вказане в цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Вам про це вже говорили, і я хочу звернути на це ще раз вашу увагу: всі ви, і я в тому числі, людина, яка займається політтехнологіями з 1996 року, а багато хто з вас, в цей час, ще в дитячий сад ходив... всі ви — політично ніхто", — сказав він.

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