Ви дбаєте про екологію? Як саме? 65

Стан екології на сьогоднішній день в Україні бажає бути дещо кращим, аніж є.

Тому ми вирішили запитати у киян як вони дбають про екологію та чи дбають взагалі, дивлячись на те що ООН заявила про зміни клімату на планеті. 25% українців зізналися, що не дбають про стан навколишнього середовища, а 75% - відповіли, що "ми намагаємось дбати про екологію". 30% з них дбають шляхом сортування сміття, відмови від пластику, роблячи зауваження іншим людям стосовно того, що не кидали сміття не в призначених для цього містах та взагалі самі намагаються не смітити.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!