Ви б хотіли бути помічником депутата? 34

В світі останніх політичних подій, ми пішли в народ с питанниям "Ви б хотіли бути помічником депутата?"

Дуже велика частка населення, а це аж 70% відповіли "ні" пояснюючи це тим,що це дуже відповідальна робота. 20% опитаних хотіли б бути помічниками народних депутатів тому що це цікаво та за це добре платять і 10% відповіли, що можливо б хотіли допомогати депутатам, але не всім і тільки з-за певних обставин.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!