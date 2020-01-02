Ветеран розкритикував Зеленського: подзвонив Путіну і не привітав своє військо

Ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував новорічне звернення до українців та привітання президента Зеленського.

"Якщо людина, яка називає себе президентом України, дзвонить Путіну і ніяким боком не вітає власне військо, вважає себе головнокомандувачем ... Ну про що мені далі говорити? Це людина, у якої, як кажуть в Україні,"немає смальцю в голові". Коли немає смальцю в голові, то ти його на базарі купиш. Що я можу ще сказати?" - заявив Лапін.

Він також зазначив, що розуміє тих, кому сподобалось новорічне звернення президента України.

"А чому б і не сподобалося. Сидять, їдять олів'є, в теплій квартирі, дивляться телевізор. Коли у них все добре. Чому б їм не сподобалося? У них все добре. Красива картинка, нестандартно."Рвуть шаблони", як вони і обіцяли. До чого це призведе? Це призведе до ще більшого напруження в суспільстві. Замість "зшивачів" земель українських вони вже стали людьми, які вже почали протиставляти пенсіонерів і військових, типу якщо будемо воювати – то знизимо пенсії. Вони почали розшаровувати громадян України за соціальними пластами. І до чого це може привести? Ось те громадянське суспільство, у якого державні цінності і національні інтереси в голові, які території на свободу не змінюють – ось це громадянське суспільство буде чинити опір. І цей опір буде тільки зростати", - заявив Лапін.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!