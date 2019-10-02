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2 жовтня • оновлено в 17:59
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Ветеран АТО жорстко висловився щодо формули Штайнмаєра

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Ветеран АТО Гліб Бабич прокоментував новину про те, що Україна підписала формулу Штайнмаєра.

"Протестний потенціал України демонстрував себе не один раз, і це природня реакція нашого суспільства на те, що відбувається", - заявив Бабич.

На його думку формула Штайнмаєра - це здача державних інтересів, це невідворотня легалізація бандитів, які зараз присутні на території Донбасу. У документі йде мова про те, що вибори мають пройти за законами України під наглядом ОБСЄ.

Заяви Зеленського про те, що мають бути виведені усі збройні формування нічого не змінюють, адже Росія весь час заявляє про те, що їх там немає, а якщо їх там немає, то виводити вони нічого теж не мають, заявив Бабич.

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Особа
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
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