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Ветеран АТО не завжди учасник бойових дій: як пропонується розділити пільги

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Ветеран АТО Євген Яранцев, коментуючи заяви в уряді, про необхідність створення єдиного реєстру ветеранів, зазначив, що його нагальна потреба була й раніше та виникла ще перед 2014 роком. На його думку, варто було б створити певну класифікацію ветеранів, зазначивши, хто є ветераном АТО, а хто учасником бойових дій. Та у відповідності з внеском кожного мали б розподілятись і пільги.

Тому, за його словами, створення такого реєстру мало б стати одним з етапів реформи соціального забезпечення учасників АТО.

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Євген Яранцев

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