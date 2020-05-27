Ветеран АТО без ноги провчив водія-хама

Відео 13:25, 27.05.2020 Оновлено: 13:30, 27.05.2020

У мережі з'явилося відео, на якому ветеран АТО, що втратив на Донбасі ногу, повернувся до свого кривдника-водієві, який вигнав його з маршрутки.

Ролик опублікував на своєму Telegram-каналі нардеп України 8 скликання Андрій Білецький.

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