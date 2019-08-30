Весною 2020 буде війна Зеленського, ВР та олігархів: прогноз політолога

Експерт із зовнішньої політики Ігор Тишкевич прокоментував перше засідання нової ВР.

Він заявив, що за перші два місяці депутати зібрались приймати забагато рішень. Експерт озвучив цифру у 50-70 законопроектів. На його думку, за декілька місяців - це дуже забагато. "Під шумок" такої кількості проектів можуть прийматись непопулярні для простого народу речі, додав він.

За оцінками Тишкевича у попередній ВР було близько 270 депутатів, які були повністю підконтрольними олігархам. У новій ВР таких народних обранців, за оцінками політолога, близько сотні. Експерт очікує, що весною 2020 року буде пік протистояння президента, ВР та олігархів.

Він закликав парламент та новий уряд спростити податки, щоб почати наповнити пенсійний фонд. Зараз в Україні, за його словами, немає резервів для наповнення пенсійного фонду. У найближчі п'ять років кількість людей, які вийдуть на пенсію, буде вдвічі більшою за кількість громадян, які почнуть робити внески у пенсійний фонд, заявив політолог.

Також Тишкевич прокоментував питання обміну полоненими, заявивши. що РФ показово йде на поступки Україні для того, щоб в результаті цих перемовин виторгувати для себе ще кращі умови, ніж вона має зараз.

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