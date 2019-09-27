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27 вересня • оновлено в 18:34
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Весільний адміністратор тепер помічниця депутата від ''Слуги народу''

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Єдиною помічницею народного депутата від фракції "Слуга народу" Олексія Мовчана стала 24-річна танцівниця, весільний адміністратор Валерія Гриценко.

Ще на початку 2019 року вона шукала роботу організатора заходів, передає "Радіо Свобода".

Наразі на сайті парламенту сказано, що Гриценко працює у Мовчана за строковим трудовим договором на постійній основі.

Відомо, що дівчина закінчила Харківську державну академію культури. Вона хореограф-постановник, як танцівниця працювала в турецьких готелях і на лайнері.

Крім того, Валерія Гриценко – дочка секретаря кременчуцької міськради Юрія Гриценка.

Відзначимо, Олексій Мовчан потрапив до Верховної Ради 9-го скликання як мажоритарник від "Слуги народу", перемігши на 150-му виборчому окрузі Полтавської області.

Він є головою підкомітету з питань регулювання державних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

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