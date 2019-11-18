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18 листопада • оновлено в 12:45
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Весь світ вже вважає РФ стороною конфлікту на Донбасі: експерт з міжнародних питань

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Експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, коли Зеленський зустрінеться із Путіним.

Напередодні президент РФ заявив, що зустріч у нормандському форматі є можливою, також він закликав Україну не шукати щастя за морями, а домовлятися зі своїми сусідами. Зустріч тет-а-тет із Зеленським до зустрічі у нормандському форматі Путін у своєму виступі відкинув.

"Це називається шизофренія. Є докази, всі розуміють, що "Л/ДНР" фінансуються з бюджету Ростовської області, але РФ на міжнародній арені заявляє, що може лише впливати, але немає жодного відношення", - заявив Каракуц.

Він додав, що на минулому тижні група, яка робить розслідування щодо збитого Боїнгу, оприлюднила запис перемовин терористів зі своїми російськими кураторами, Сурковим зокрема.

"Я не знаю, які ще і кому потрібні докази, для кого Путін це все розповідає, тому що окрім РФ в усьому світі вже давно зрозуміло, що Росія є безпосередньою стороною конфлікту", - зазначив експерт.

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Андрій Каракуц
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Весь мир считает усраину гадюшником, поэтому так все отвернулись, Скоро на нормандском формате защемят яйца как-лам.
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