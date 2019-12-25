Вертеп та колядки: традиції святкування Різдва в Україні

Кандидат історичних наук, етнологиня Наталя Громова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Вона прокоментувала традиції та історію святкування Різдва Христового в різних регіонах України.

"Вертеп має і народну складову і релігійну складову, вони вякись момент злилися і переплітаються. Так само і колядки, це неможливо відстежити. Це є обходи групою людей усіх хат усього селища з метою побажання добра і любові. І це люди роблять дуже здавна і у різних країнах світу. Колядки є до дівчат, до дорослих, у одному з регіонів я навіть зустрічала колядку до немовляти", - розповіла Громова.

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