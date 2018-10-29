Версія авіакатастрофи в Індонезії - Українське питання для США та ЄС - У Румунії стався землетрус - новини на ObozTV

Українців немає у списку пасажирів індонезійського Боїнга, який впав у море біля острова Ява. Про це заявили в МЗС нашої держави . Літак, на борту якого перебували 189 людей, міг розбитися через технічну проблему.

США підтримали ініціативу Брюсселя призначити представника Європейського Союзу з питань Криму та Донбасу.

Відлуння землетрусу, що відбувся у Румунії напередодні вночі, чули і на Одещини. У соцмережах пишуть, що найбільше коливання зафіксували в самій Одесі, Білгород-Дністровському, Ізмаїлі та Рені.

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