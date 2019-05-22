Верховну Раду скликають на 12:00 : Obozrevatel News

Скликають Верховну Раду

Сьогодні о 12-й відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Напередодні, після підписання указу про розпуск депутатів, президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Андрія Парубія із проханням терміново провести позачергове засідання. На ньому мають внести зміни до закону про вибори народних депутатів. Голосувати будуть за скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру з 5% до 3%. Таке рішення Зеленський ухвалив після консультацій з лідерами парламентських фракцій. Парубій звернення президента вже виконав. Розпорядження опубліковано на сайті Верховної Ради.

Кадрові призначення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення на посади понад десяти робітників Адміністрації Прездиента. Свого радника з юридичних питань Андрія Богдана він призначив главою Адміністрації президента попри те, що він потрапив під люстрацію. Богдан – адвокат олігарха Ігоря Коломойського. Призначив Зеленський і першого заступника глави Адміністрації. Ним став Сергій Трофімов, який до цього був продюсером "Студії Квартал-95". Посади заступників голови АП посіли сценарист Юрій Костюк, заступник продакшн-студії Кирило Тимошенко, заслужений юрист України Руслан Рябошапка та заступниця глави МЗС Олена Зеркаль. Помічником президента став друг і бізнес-партнер Сергій Шефір, продюсер серіалу "Свати". Та Андрій Єрмак – юрист. Адвокат Руслан Стефанчук став радником і представником Зеленського у Верховній Раді України. Ще одним радником призначили куратора діджитал-кампанії Зеленського - Михайла Федорова.

Пізніше, з джерел у команді глави держави, стало відомо, що заступник голови МЗС Олена Зеркаль відмовилася бути заступником керівника Адміністрації президента. Вона, нібито хотіла бути лише уповноваженим з питань міжнародних судів України щодо Росії. За задумом Зеленського вона мала курувати зовнішньо-політичний напрямок.

Новий начальник генштабу ЗСУ

Кадрові зміни відбулися і серед військового керівництва. Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил, і призначив замість нього Руслана Хомчака. Він з 2016 був заступником командувача Сухопутних військ України та командувачем оперативного командування "Південь".

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