Верховний суд почав розгляд справи Кирила Вишинського

Верховний суд почав розгляд справи головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського. Його підозрюють у державній зраді. Майже рік тому Вишинського звинуватили у проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Його було заарештовано за рішенням Херсонського міського суду. На засідання прибула уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова. Про свою подорож вона повідомила ще вчора в соціальній мережі. Вона прилетіла до Києва аби пересвітчитися, що колишній головний редактор "РИА Новости-Україна" утримується в належних умовах.

Підсудний на умови утримання не скаржиться. Сподівається на справедливе рішення суду. Емоції не приховує.

Нагадаємо, Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. Його підозрюють у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). У ході обшуків в нього виявили російський паспорт, зброю та 200 000 доларів. Також за даними СБУ, виявили договір із російським пропагандистським ЗМІ.

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