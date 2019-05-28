Верховна Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії: Obozrevatel News

Верховна Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії

Пленарний тиждень в Верховній Раді. Парламент відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії. Серед головних питань також - імпічмент, тимчасові слідчі комісії та відкриті списки. У четвер Рада візьметься за кадрове питання. Розглянуть чи піде у відставку Кабінет міністрів. Планують також винести на голосування зміни до виборчого кодексу.

Запуск проекту "Поліцейський - офіцер громади"

В Україні стартував проект "Поліцейський офіцер громади". Дніпропетровська область такий формат підтримала першою. Відтак, сьогодні на службу вступили 34 поліцейських офіцери. Кожен із них буде працювати на території, де і проживає. Це дасть змогу швидше реагувати на заяви та повідомлення жителів і покращить комунікацію населення та поліції.

Вбивство дитини на Житомирщині

На Житомирщині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом убивства п`ятирічної дівчинки. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін. Мати дитини зізналася правоохоронцям: що ще в серпні минулого року її співмешканець під час сварки штовхнув дівчинку. Та впала і втратила свідомість. Чоловік намагався врятувати дівчинку але марно. Тож він вирішив приховати злочин. Чоловік спалив тіло дівчинки, а кістки заховав. Зараз правоохоронці збирають всі свідчення та докази у цій справі. Батьків дитини затримали. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув`язнення.

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