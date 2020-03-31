Верховна Рада відкрила ринок землі в Україні

За словами президента Володимира Зеленського, на першому етапі буде зменшена максимальна концентрація землі для фізичних осіб - до 100 гектарів "в одні руки".

Юридичні особи матимуть таку можливість після другого етапу реформи, від 2024 року. Також планується відтермінувати запровадження ринку землі аж до липня 2021 року. Що стосується найбільш болісного питання для українців – можливості придбання землі іноземцями, то вони зможуть це робити лише у разі позитивного голосування на референдумі.

А ще нардепи обмежили іноземцям придбання землі у 50-кілометровій зоні навколо українського кордону. Також у новій версії закону на першому етапі заборонили купувати землі державної та комунальної власності.

Про ринок землі ми сьогодні говорили з Олегом Нів*євським , експертом із земелних питань.

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