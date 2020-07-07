"Верещук – це просто знахідка для російської пропаганди" - Цеголко

Відео 09:47, 7.07.2020 Оновлено: 10:39, 7.07.2020
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