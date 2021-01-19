Верещук про інавгурацію Байдена: досить селфі, потрібен держвізит в США

Тетяна Гайжевська Відео 19:58, 19.01.2021

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук озвучила прогноз на новий політичний сезон. Зокрема, щодо перспектив ухвалення законопроєкту про скорочення кількості народних депутатів до 300, про вирішення питання КСУ, про тарифи в Україні, а також про співпрацю України з новою адміністрацією США.

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