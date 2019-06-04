Велосипедисти за безпеку на дорогах

У вихідні Київ перетворився на справжнє веломісто. Тисячі велосипедистів зібралися на Софійській площі на традиційний "Всеукраінський велодень". Також велосипедисти привернули увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автомобілів, аби попередити і зменшити кількість ДТП із постраждалими велосипедистами.

"Ми пропагуємо, що у суспільстві має з’явитись цінність життя та здоров’я кожної людини. Ми маємо дбати про себе і маємо добиватись, щоб у нас з’явився контроль за швидкістю, щоб вулиці будувались безпечно з урахування потреб всіх груп мешканців і маломобільних, і велосипедистів, і дідусів з бабусями", — говорить Анна Даниленко, голова оргкомітету акції "Всеукраїнський велодень-2019".

Організатори акції: Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації та громадські організації. Свою всебічну підтримку велосипедистам гарантував і мер міста Віталій Кличко, який долучився до акції.

"Доброго ранку! Я сам особисто кожного ранку тренуюсь, на роботу їжджу на велосипеді і це зручно це комфортно і це дуже здорово і робимо все для того щоб кожен новий сквер, кожен новий парк, кожен новий об’єкт був з велодоріжкою. До речі зараз відкрили пішохідний міст і там також є велодоріжка. Робимо все щоб місто Київ стало велосипедним містом", — говорить київський міський голова Віталій Кличко.

Колона на чолі з мером з центру столиці рушила в напрямку парку "Муромець", де велосипедисти продовжили фестиваль.

Решта Киян мали змогу долучитись до іншої знакової події - відкриття оновленої Алеї художників, яку мер міста порівняв з один із найвідоміших районів Парижа – Монмартром.

"Наше завдання зробити наше місто по справжньому привабливим для туристів і для кожного киянина", — говорить Віталій Кличко.

Віталій Кличко нагадав що алея є частиною великого туристичного маршруту в історичному центрі Києва - Від Львівської площі до пагорбів біля Печерської Лаври.

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