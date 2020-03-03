Великий піст: як правильно харчуватися

Дієтолог Анна Мельничук у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала зміни в людському організмі, які відбуваються в наслідок слідування посту.

"Якщо людина різко розпочинає поститися, то зміни відчуватимуться вже на другий чи третій день. Особливо це стосується споживання великої кількості термічно необроблених овочів, які призводять до метеоризму та здуття живота. якщо ви починаєте дотримуватися посту, то дуже важливо термічно обробляти овочі та не використовувати ті овочі, які у дану пору року не ростуть в Україні", - заявила дієтолог.

Вона також розповіла про те, яким людям найскладніше дотримуватися Великого посту.

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