Великий Брат | Альо, гараж! REBOOT #296 173

Хтось там, десь там, щось таке ляпнув, з приводу намірів створити таку собі програму, з умовною назвою “Великий Брат”.

Програму, яка начебто на підставі результатів голосування нардепів, здатна зрозуміти - хто з олігархів заплатив “кнопкодаву за його голос”….

ЗМІ, проковтнули “сенсацію” і навіть не поперхнулися. Другу добу поспіль обговорюють пропозицію. Експертів до телестудій запрошують. Прямі включення з цього приводу роблять. Джорджа Оруелла з його антиутопією постійно згадують.... А тим часом …

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