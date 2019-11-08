Велике інтерв'ю Зеленського: про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський дав нове велике інтерв'ю. У ньому він розповів про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів.

Глава держави знову пообіцяв посадки, а також поділився думками про те, як завершити війну на Донбасі. Інтерв'ю під назвою "Відверто з президентом" було опубліковано в соціальних мережах на сторінці Офісу президента у четвер, 7 листопада.

Про нардепів від "Слуги народу"

Зеленський має намір зробити висновки щодо народних депутатів від "Слуги народу" до кінця поточного року. Президент звернув увагу, що уважно стежить за "новими обличчями" в парламенті і визнав наявність певних проблем у фракції.

"Ганебні смски... Вони теж є. Є ганебні чутки. Але я радий, що поки це лише чутки. Є мінуси статистики з боку того чи іншого депутата. Але ми стежимо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що в його фракції "Слуга народу" зібралися як професіонали, які добре знають законодавство, так і звичайні люди без досвіду.

"254 людини – вони різні. Є ті, хто знає всі закони, вони освічені, провідні економісти з практикою, з досвідом, юристи. А є звичайні люди: селяни або з підприємств. Прості. Вони, вибачте на такому слова, довго в'їжджають. Тому є помилки", – сказав він.

Про уряд Олексія Гончарука

Президент заявив, що міністри, які до кінця 2019 року не покажуть успішних результатів своєї роботи, попрощаються з посадами.

"Такого молодого уряду ніколи не було. Є і плюси, і мінуси. Немає досвіду в корупції – це добре. Ми ж сказали, що буде повне перезавантаження влади. Так, це ризик, але плюс. Якщо вони не впораються – чекаємо до кінця цього року . Хто не зможе, з тими будемо прощатися", – пообіцяв Зеленський.

Про війну на Донбасі

Зеленський упевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

Він наголосив, що жодної капітуляції немає, і секретів від українців стосовно війни не буде, оскільки "ця тема дуже чутлива".

"Ми не можемо вирішити питання з війною, припинити її, не розмовляючи з людьми, як мінімум, у "нормандському форматі". Ви знаєте, що ми довго йшли до того, щоб відновити "нормандський формат". З 2016 цих зустрічей не було, пройшло вже 3,5 роки, скільки людей, давайте порахуємо, загинуло за цей час", – сказав президент.

Про відведення військ

Зеленський відзначив успіхи українських військових у Золотому і Станиці Луганській і запевнив, що в Петрівському також не повинні виникнути проблеми.

"Ми розвели війська в Станиці Луганській і, бачите, зробили тимчасовий пішохідний міст. А зараз уже заливається бетоном, буде фундаментальний міст побудований. Там КПВВ, світло, там Швейцарія!" – похвалився він.

"Жодної сірої зони немає! Забудьте ці слова. Там безпечна ситуація. Там перебувають наші люди. Військові пішли, там представники поліції і служби безпеки", – додав президент.

Про посадки

Зеленський пообіцяв, що резонансні кримінальні провадження будуть доведені до кінця. Серед них: убивства Гандзюк і Шеремета, справи Майдану.

"У чому проблеми швидких посадок? Багато справ, повірте нам, є, до яких ми зрозуміли, що повинні підготуватися. Інакше ці люди будуть виходити на свободу, тому що всі ці справи розваляться в судах. Тому все буде. І зі справою Каті Гандзюк, і з Павлом Шереметом, і всі ці справи в оборонній сфері, всі вони будуть", – указав він.

Про страхи українців

Зеленський нагадав, чим активно лякали українців до і після обрання його президентом України. Він зазначив, що, незважаючи на всі побоювання, справи в країні не погіршилися.

"Я хочу нагадати. Нам говорили про що? Дивіться, цей президент не доживе до жовтня. Цей уряд буде існувати максимум два місяці. Нам говорили, що долар буде по сто, що всі міжнародні партнери від нас відвернуться, що ми не зможемо залучити жодного інвестора в Україну. Нічого з цього не сталося. Все нормально", – сказав Зеленський.

Про втому

Президент поскаржився, що робота забирає у нього всі сили.

"До цієї роботи звикнути неможливо. Люди кажуть, що до хорошого швидко звикаєш. А це реальне життя, дуже складне. Дуже складна професія, забирає всі сили, час і іноді бажання. Ти просто в кінці вечора з людини перетворюєшся на якийсь такий організм, який не хоче ні думати, ні щось робити, навіть не розуміє іноді, про що говорить сім'я", – поділився він.

Про "велику мрію"

Зеленський мріє, щоб всі території і люди в Україні скоріше об'єдналися.

"Хотілося б, щоб ми всі об'єдналися заради однієї головної перемоги. А перемога головна у нас – повернути все і всіх, нікого на цьому шляху не втратити, і залишитися об'єднаною країною!" – заявив він.

У ході інтерв'ю Зеленський також заїхав підкріпитися в McDonald's і купив кави з "пиріжечком", відмовившись від шаурми, яка так полюбилася президенту.

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