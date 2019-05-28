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Велика вода в Західній Україні: Obozrevatel News

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Велика вода в Західній Україні

Надзвичайники попередили про підвищення рівнів води на річках басейну Прип’яті. Сьогодні паводок може дістатися Рівненської та Волинської областей. Про це повідомили в ДСНС. Також з берегів може вийти й Західний Буг. Приблизно на метр. Проте, жителів Закарпаття рятувальники заспокоїли. Кажуть: такого паводку, як був цими днями, вже не буде.

В Мексику - без віз

Українці зможуть вільно літати у Мексику. Країни почали підготовку до запровадження безвізового режиму. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Двосторонні консультації консулів України та Мексики відбулися напередодні. В Міністерстві закордонних справ України додали, що безвізовий режим з Мексикою позитивно вплине на відносини між двома країнами.

Ювілей штаб-квартири ООН у Відні

Під звуки оркестру у Відні відсвяткували 40-річчя з дня відкриття штаб-квартири Організації Об‘єднаних націй. Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш з цієї нагоди відвідав столицю Австрії.

У своїй промові він подякував уряду країни за зусилля у боротьбі проти глобального потепління – зокрема, за те, що Австрія доєдналася до Паризької кліматичної угоди. Підняв Генсек ООН і тему безпеки. Каже: міжнародне співтовариство повинно зробити все, аби зберегти планету для майбутніх поколінь.

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