Велика приватизація дуже ризикована, але вона відбудеться: економіст

Економіст, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук прокоментував новини про велику приватизацію в Україні.

Він заявив, що тут варто згадати історію уряду Гройсмана, коли щороку на велику приватизацію закладалась сума в 17 млрд гривень, а по факту ця сума виконувалась на 1,5-2%. Також експерт заявив, що перелік підприємств, які виставляються на приватизацію має підлягати перегляду. Деякі підприємства приносять високі доходи в бюджет України, а деякі з них є єдиними, хто виробляє той чи інший продукт в Україні. Це стосується виробництва інсуліну, наприклад.

За словами експерта, підприємство, яке виробляє інсулін, можуть купити або іноземні інвестори, або українські компанії. І ті, і інші можуть бути зацікавлені у тому, щоб підприємство збанкрутувало, і потім Україна закуповувала інсулін за кордоном.

Гарбарук заявив. що впевнений в тому, що велика приватизація в Україні попри всі небезпеки та недоліки відбудеться, але чи принесе вона прибутки Україні, для нього залишається питання.

Також експерт прокоментував курс долара та можливість повернення "Приват Банку" до його попередніх власників.

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