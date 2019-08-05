Велика приватизація: держава дає добро

Представник президента в Кабмін Андрій Герос заявив, що в Україні розблокували велику приватизацію.

За його словами у першу чергу держава планує продати Одеський припортовий завод, "Центренерго" та ще цілу низку підприємств, які знаходяться на державному балансі.

Екс-голова Фонду державного майна в Україні Олександр Бондарь прокоментував заяву Андрія Героса. Він зазначив, що приватизація в Україні не була ніким заблокована, отже говорити про розблокування приватизації зараз, на думку експерта не коректно. Бондарь наголосив, що раніше було рішення судів, які призупинили відбір радників по продажу цих об'єктів. І якщо радники почнуть працювати, то це ще не означає, що приватизація розблокована. За словами експерта, Одеський припортовий завод радники намагались і не змогли продати вже двічі, те ж стосується і "Центренерго".

Бондар зазначив, що приватизація була розблокована ще попередньою владою і теперішня влада до розблокування приватизації не має жодного відношення.

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