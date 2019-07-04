Велика Приватизація + Дематюкізація України = | Альо, гараж! REBOOT #279 160

Декомунізацію ми ж якось пережили, прийшов час дематюкізації мови.

Пані Богомолець, депутатка Верховної Ради від Блоку Петра Порошенко, зареєструвала відповідний Законопроект.

Лишається тільки поспівчувати декому з наших видатних політиків, чиї промови,ось-ось будуть виглядати не те що бляклими, а взагалі пустопорожніми та незрозумілими…

А тим часом Президент Зеленський готує Велику Приватизацію країни...

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