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16 грудня • оновлено в 14:03
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Вектор, закладений попереднім урядом буде дотриманий: експертка про медичну реформу

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Менеджерка медичної групи РПР Світлана Бубєнчикова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала прогрес медичної реформи в Україні, скільки із запланованих змін вже виконала українська система медицини.

"Хочу сказати, що в жодній країні світу немає завершеної медичної реформи. Цей процес є вічним, тому що змінюється суспільство, змінюються епідемії, хвороби. Це все аналізується і в залежності від цього аналізу вибудовується якийсь новий вектор охорони здоров'я. Швидкої медичної реформи не буде і бути не може і нехай суспільство на це не сподівається. Для медичної реформи н важливо, що думає пересічний громадянин. Є вектор розвитку, його заклала попередня команда, а теперішня команда заявляє, що він буде дотриманий", - заявила Бубєнчикова.

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Світлана Бубенчікова
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