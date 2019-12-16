Вектор, закладений попереднім урядом буде дотриманий: експертка про медичну реформу

Менеджерка медичної групи РПР Світлана Бубєнчикова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала прогрес медичної реформи в Україні, скільки із запланованих змін вже виконала українська система медицини.

"Хочу сказати, що в жодній країні світу немає завершеної медичної реформи. Цей процес є вічним, тому що змінюється суспільство, змінюються епідемії, хвороби. Це все аналізується і в залежності від цього аналізу вибудовується якийсь новий вектор охорони здоров'я. Швидкої медичної реформи не буде і бути не може і нехай суспільство на це не сподівається. Для медичної реформи н важливо, що думає пересічний громадянин. Є вектор розвитку, його заклала попередня команда, а теперішня команда заявляє, що він буде дотриманий", - заявила Бубєнчикова.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!