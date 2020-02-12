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12 лютого • оновлено в 18:46
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Ведучою Євробачення-2020 стане трансгендер

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Однією з ведучих конкурсу Євробачення-2020 стане відома б'юті-блогерка Ніккі де Ягер, яка нещодавно зізналася, що народилася хлопцем.

Про це повідомляється на офіційному сайті музичного конкурсу.

За словами самої Ніккі, вона давно мріяла взяти участь у Євробаченні. Тож коли наприкінці минуло року організатори запропонували їй коментувати онлайн-трансляцію, вона була дуже рада.

Характерно, що на своїй сторінці в Instagram блогерка також опублікувала відео, в якому поділилася радісною новиною:

Зазначимо, що в січні цього року Ніккі шокувала заявою про те, що насправді вона народилася хлопчиком. Тоді мільйони шанувальників, які протягом довгого часу стежили за дівчиною в Instagram, зізнавалися, що були ошелешені її зізнанням.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися найпікантніші фотографії відомої блогерки.

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