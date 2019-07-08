Вдягайтеся тепліше: прогноз погоди в Україні на 9 липня від ObozTV

Вдягайтеся тепліше: прогноз погоди в Україні на 9 липня від ObozTV3.4тЧитати матеріал російською
У вівторок майже по всій території України прогнозують ще більше зниження температури.
ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 9 липня.
На заході синоптики прогнозують зливу, тому вдягайтеся тепліше і беріть із собою парасольки. Температура вдень +18, вночі +7.
У північних регіонах мінлива хмарність з можливими опадами. Стрілка термометра вдень підніметься до +19, вночі опуститься до +10.
На сході також мінлива хмарність, місцями дощ. Температура вдень +25, вночі +12.
На півдні прогнозують короткочасні дощі, лише в Криму буде сонячна суха погода. Вдень термометри покажуть +30, вночі +14.
У центральних областях також дощі, температура повітря вдень +21, вночі термометри покажуть +10.
У Києві прогнозують легку зливу. Стовпчик термометра вдень підніметься до +19, вночі опуститься до +14.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Укргідрометцентр спрогнозував середню місячну температуру в липні 2019 року.
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