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21 листопада • оновлено в 16:42
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Вдалий тиждень на українському ТБ зіпсувала програма Фреймут

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Вдалу "бочку меду" на українському телебаченні зіпсувала "ложка дьогтю" телеканалу Інтер, видавши в ефір чергову програму "Роман з Ольгою", яку на відео-хостингу YouTube розкритикували глядачі.

Так, уважні українці висловили в коментарях під відео своє обурення тим, що "актори масових сцен", також як і "головні герої" різних ток-шоу і розважальних програм, кочують з одного телеканалу на інший.

Так, глядачі нагадали, що учасниця программі, яка грала роль "стриптизерки" брала участь в програмі "Любов на виживання", кухар Денис, який прийшов на програму зі своєю дівчиною з'ясовувати стосунки зі своєю мамою, брав участь в програмі "МастерШеф". І нарешті сьогоднішня пара, хлопець брав участь в реаліті шоу "Екси" і "Половинки".

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