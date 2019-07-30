Вчинок голлівудського актора підірвав соціальні мережі

У мережі виникли суперечки навколо відео, на якому син відомого актора Армі Хаммера ("Соціальна мережа", "Самотній рейнджер") смокче йому пальці ніг.

Актор опублікував відео в трансляції у себе в Instagram і написав: "Це тривало протягом семи хвилин".

На ньому дворічний син Хаммера Форд тягне в рот пальці його ніг. Незабаром відео розлетілося по мережі і викликало дуже жваву реакцію.

Одні користувачі висловили своє обурення роликом і засудили Хаммера і його дружину Елізабет Чемберс. "Я хочу це розбачити. Армі потрібна серйозна допомога. І його дружині теж", "Астероїд повинен був впасти на землю і вбити нас усіх після перегляду цього відео", "Все, що я можу сказати: це огидно. Чому він не зупинив свого сина? Чому я взагалі це подивилася, хоча мене попереджали не дивитися? ", - написали користувачі в Twitter.

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