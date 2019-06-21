Вбивство журналіста Комарова в Черкасах: спливли дивні деталі

20 червня помер журналіст Вадим Комаров, побитий в центрі Черкас 4 травня. Хто відповість за жорстоке вбивство?

Деталі справи розкриває його колега, секретар Національної спілки журналістів України Валерій Макєєв.

"У мене є мотивовані сумніви, що ця справа дійде до вироку. Що коли-небудь буде судове засідання, – каже Макєєв. – ...Н е здивуюся, якщо з часом, коли треба буде закрити і підшити (справу. – Ред.), знайдуть якогось цапа-відбувайла...".

Журналіст звертає увагу на деякі нестиковки і процесуальні аспекти.

Чому провадження відкрито за статтею 115 КК, а не за статтею 348-1, яка надає журналістові та його сім'ї такі ж права захисту, як правоохоронцям?

Убитий Вадим Комаров розслідував корупцію в органах Черкаської міської влади та інші подібні справи. Яке з розслідувань могло привести до його загибелі? Дізнайтеся більше в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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