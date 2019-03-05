Вбивство посеред вулиці в Києві: Obozrevatel News о 15:00 від 05.03.2019

Вбивство посеред вулиці в Києві

Вбивство серед білого дня. У Києві посеред вулиці розстріляли чоловіка. Це сталося у Дніпровському районі. Від отриманих ран він помер на місці події. За попередніми даними, зловмисники застрелили чоловіка в салоні автомобіля Mercedes чорного кольору. Кажуть, що загиблий – власник автівки. За словами очевидців, один із злочинців — чоловік до 30-ти років міцної статури. Усі подробиці вбивства з`ясовують правоохоронці.

ЄСПЛ допоможе звільнити українських моряків

Єдиний спосіб повернути заарештованих в Росії українських моряків – діяти через Європейський суд з прав людини. Про це заявив заступник міністра юстиції Іван Ліщина. Він висловив сподівання, що рано чи пізно Україна все ж отримає рішення від ЄСПЛ.

Заява Гройсмана про ціну на газ

Україна не може самостійно знизити ціну на газ. Такий крок можна здійснити лише за згодою міжнародних партнерів. Про це на селекторній нараді заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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