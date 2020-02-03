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3 лютого • оновлено в 13:12
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Вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника: експерт заявив про пограбування

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Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував вбивство відомого пластичного лікаря Андрія Сотника у центрі Києва.

"Мені складно по тим деталям, які в офіційних ЗМІ поширюються, щось коментувати. Але мені здається, що скоріше за все це може бути тривіальне пограбування. Тому що навряд чи це може бути помстою за якісь невдалі професійні дії цього пластичного хірурга. Вся ця історія, на жаль. вкладається у ту важку криміногенну ситуацію, яка на сьогоднішній день присутня у Києві та інших регіонах України", - заявив Шабовта.

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Сергій Шабовта
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