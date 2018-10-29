Вбивство дітей у Києві – Президентські вибори у Грузії - У Китаї заборонили наближатися до панд - новини на ObozTV

Жінка, яку затримали напередодні у Києві за вбивство двох власних дітей (хлопчика 6-ти і дівчинку 5-ти років) була відлюдькуватою та не спілкувалася з оточуючими, кажуть у поліції.

У Грузії, де напередодні обирали президента, ніхто з кандидатів на набрав половини голосів виборців. А це означає, що буде другий тур. Він за законом має відбутися не пізніше 1 грудня.

Влада китайської провінції Сичуань заборонила туристам наближатися до бамбукових ведмедів, годувати їх та фотографуватися за гроші.

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