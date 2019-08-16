''Вбивство або згвалтування колишніх повій поліція може залишити без розслідування'': громадська активістка

За неофіційними даними тільки у Києві працюють близько 30 тисяч працівниць комерційного сексу, але точної статистики немає. Проте, будь-який пошуковий сервіс надасть величезний перелік закладів, які надають послуги еротичного масажу.

Українці здебільшого готові не помічати проблем у відсутності легалізації проституції, мотивуючи це "православністю країни", забуваючи, що Україна, все ж таки, світська держава. Вони, чомусь називають проституцію "найстрашнішим гріхом", надаючи їй сумнівну "перевагу" перед іншими не тільки гріхами, але й злочинами, які впливають не на життя особи, а інколи на майбутнє країни.

У 2015 році до Верховної Ради вже подавався законопроект про легалізацію проституції, який пізніше був відкликаний його автором, депутатом Андрієм Немировським, оскільки, на його думку, держава до цього ще не готова. За словами Немировського, проституція може поповнювати держбюджет навіть більше, ніж "Укрзалізниця". Неофіційний прибуток від проституції досягає мільярдів гривень.

Велика частина працівників індустрії виступає за легалізацію. Вони готові платити податки і проходити медогляди. Але, відсутність визнання проституції, як професії, несе й більші ризики для життя "дівчат за викликом". Навіть тоді, коли вони вже залишили цей бізнес.

Про це в ефірі шоу "О, Крапівіна!" поговорили з Аліною Сарнацькою, колишньою повією, а нині, громадською активісткою.

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