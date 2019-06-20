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Вбивство 11-річної Даші: як захистити дітей в Україні

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Про резонансне вбивство 11-річної Даші Лук'яненко в Одеській області розповідає Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

До яких заходів профілактики треба вдатися, щоб не допустити повторення подібних злочинів?

"Звідки беруться педофіли? Так 60% з них – це ті, кого ґвалтували, хто переживав сексуальне насильство в дитячому віці. Потім вони роблять це з іншими. І нам треба цьому запобігати. Нам треба ухвалювати закони, які дозволять захистити дитину. Щоб вона потім, вже в дорослому віці, не вбивала і не ґвалтувала", – закликає Кулеба.

Про необхідність ухвалити закон про реєстрацію педофілів і організувати в Україні дитячу кібер-поліцію – дивіться в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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