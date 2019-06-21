"Він тут їх матом лаяв": з'явилися нові подробиці про вбивцю Даші Лук'яненко

В Іванівці Одеської області 21 червня попрощалися з 11-річною Дашею Лук'яненко, у звірячому вбивстві якої підозрюється 22-річний Микола Тарасов.

Правоохоронці, жителі Іванівки та родичі підозрюваного розповіли ObozTV обставини страшної трагедії.

Людмила Мунтян торгує на місцевому ринку, навпроти – контейнер батьків Даші. Поряд працюють батьки Миколи, на їхньому контейнері хтось написав "Смерть вбивці". Жінка каже – з рідними хлопець лаявся.

"Він тут їх матом послав два роки тому, і сюди не заявлявся. Приходив лише, якщо мати вже дуже попросить. Був замкнутий, сидів удома два роки", – повідомила Мунтян.

Олександр, старший брат підозрюваного розповів, що Микола став іншим ще два роки тому, коли повернувся з Одеси. Там він спочатку навчався, а потім працював касиром. Раптом приїхав додому і закрився в кімнаті. Часом, коли нікого не хотів бачити, він закривав двері, підпирав диваном, і в кімнату ніхто навіть увійти не міг. Депресія тривала, доки мати не опинилася в лікарні.

Мати Миколи Марія Тарасова розповіла, що 13 червня, у день трагедії, всі були в Одесі – брат захищав диплом, вони з батьком у справах. Микола їх зустрів увечері, приготував поїсти. Ніхто нічого підозрілого не помітив.

Марія не вірила в провину сина, поки той не зізнався.

"Його ж підозрювали, не раз допитували, він тричі проходив детектор брехні. Я мало волосся на собі не рвала, кричала, що піднімаю громадськість, боялася, що його підставляють просто, вірила йому до останнього. Але коли з'ясувалося, що труп у нас у вигрібній ямі – зрозуміло, ніякої віри йому вже не може бути. Я сказала, що у мене немає такого сина. Адвоката наймати не буду", – розповіла вона.

Начальник ГУ Нацполіції Одеської області Олег Бех пояснив, що хлопець потрапив під підозру, оскільки камери спостереження показали, що він вийшов із ринку перед Дашею.

За словами Беха, хлопець дочекався дівчинку і затягнув її в будинок, роздягнув дитину, намагався зґвалтувати. Після того, як отримав відсіч, він її задушив.

В Іванівці досі не можуть оговтатися від потрясіння. Більшість із місцевих жителів вважають сім'ю хлопця благополучною.

Миколі Тарасову загрожує довічне ув'язнення.

Убита Даша і підозрюваний Микола Тарасов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і зникла дорогою додому.

Дитину цілодобово шукали півтисячі осіб: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази й пілоти.

19 червня було знайдено тіло Даші. Співробітники поліції витягли голе тіло дитини з вигрібної ями в будинку її сусіда.

Підозрюваного – 22-річного Миколу Тарасова – затримали. За інформацією поліції, він зізнався у скоєному.

У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув у яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєне на сексуальному ґрунті.

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